  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. На ул. Демонстрации в Туле встретили «архиторопыгу» - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
На ул. Демонстрации в Туле встретили «архиторопыгу»

На ул. Демонстрации в Туле встретили «архиторопыгу»

Продолжаем публиковать материалы читателей.

Дмитрий прислал в нашу традиционную рубрику «Накажи автохама» кадры, снятые на ул. Демонстрации в Туле. На записи видно, как водитель красного Volkswagen несколько раз нарушил ПДД. Сначала он пересек сплошную линию разметки и по встречке через пешеходный переход выехал на перекресток с ул. Лейтезена. А на перекрестке с ул. Ленина выехал за стоп-линию на запрещающий сигнал светофора.

«Время на регистраторе сбито (нужно прибавить 5 часов) Город должен знать своих „героев!“», — прокомментировал автор видео.

 

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: [email protected]. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
На ул. Ложевой водитель «улучшил» схему движения
Дежурная часть
На ул. Ложевой водитель «улучшил» схему движения
вчера, в 19:59, 42 1596 2
На ул. Советской водитель решил, что можно повернуть там, где захочется
Дежурная часть
На ул. Советской водитель решил, что можно повернуть там, где захочется
вчера, в 15:02, 26 1169 5
В Туле женщина столкнулась с трамваем и продолжила гулять по дороге
Дежурная часть
В Туле женщина столкнулась с трамваем и продолжила гулять по дороге
2 ноября, в 20:04, 33 7248 7
В Туле торопыга совсем немного не дотерпел до обгона без нарушения
Дежурная часть
В Туле торопыга совсем немного не дотерпел до обгона без нарушения
2 ноября, в 15:03, 24 1469 2

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 14:02 0
Другие статьи по темам
Событие
автохамнакажи автохама
Место
Тула

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
На трассе «Тула-Новомосковск» опрокинулся самосвал
На трассе «Тула-Новомосковск» опрокинулся самосвал
На Приупской мужчина зверски забил другого ногами. Убийство попало на камеру видеонаблюдения
На Приупской мужчина зверски забил другого ногами. Убийство попало на камеру видеонаблюдения
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.