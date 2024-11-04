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На трассе «Тула-Новомосковск» опрокинулся самосвал

На трассе «Тула-Новомосковск» опрокинулся самосвал

Кадрами аварии делятся очевидцы в соцсетях.

Утром 4 ноября на трассе «Тула-Новомосковск» у населенного пункта Сергиевское опрокинулась фура. 

Как сообщили в Госавтоинспекции региона, в ДТП никто не пострадал.

По состоянию на 14.30 движение по трассе в обе стороны затруднено.

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