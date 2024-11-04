На трассе «Тула-Новомосковск» опрокинулся самосвал

Утром 4 ноября на трассе «Тула-Новомосковск» у населенного пункта Сергиевское опрокинулась фура.

Как сообщили в Госавтоинспекции региона, в ДТП никто не пострадал.

По состоянию на 14.30 движение по трассе в обе стороны затруднено.