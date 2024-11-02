  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В Туле женщина столкнулась с трамваем и продолжила гулять по дороге - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Туле женщина столкнулась с трамваем и продолжила гулять по дороге

В Туле женщина столкнулась с трамваем и продолжила гулять по дороге

Видео с дорожной ситуацией появилось в Сети.

В телеграм-канале «Автохамы и ДТП | Тула» опубликовали видео, снятое на ул. Советской в Туле, недалеко от поворота на Красноармейский проспект. На записи видно двух женщин, которые неторопливо идут вдоль проезжей части одной из самых оживленных улиц города. Одна из них идет к тротуару, а вторая, с капюшоном на голове, ударяется об подъехавший сзади трамвай, отшатывается в сторону и продолжает свою опасную «прогулку»…

«Заметил очень странных людей на ул. Советской. Могла и под трамвай попасть», - прокомментировал автор кадров.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: [email protected]. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
В Туле торопыга совсем немного не дотерпел до обгона без нарушения
Дежурная часть
В Туле торопыга совсем немного не дотерпел до обгона без нарушения
сегодня, в 15:03, 21 703 1
В Туле водитель Toyota упорно ехал по обочине
Дежурная часть
В Туле водитель Toyota упорно ехал по обочине
вчера, в 14:09, 34 1290 1
Туляк предложил ограничить минимальную скорость на пунктах весового контроля
Дежурная часть
Туляк предложил ограничить минимальную скорость на пунктах весового контроля
31 октября, в 22:16, 46 2151 2
В Веневском районе водитель «Нивы» лихо промчал по встречке
Дежурная часть
В Веневском районе водитель «Нивы» лихо промчал по встречке
31 октября, в 18:01, 12 1041 1

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 20:04 +1
Другие статьи по темам
Событие
автохамнакажи автохамапешехам
Место
Тула

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Жительница Узловой жестоко избила спящего сожителя
Жительница Узловой жестоко избила спящего сожителя
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.