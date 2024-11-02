Как будут работать тульские поликлиники 3 и 4 ноября

Фото: пресс-служба Минздрава Тульской области

В воскресенье и понедельник, с 9.00 до 15.00 во всех поликлиниках будет вести приём дежурный врач. Также будут работать кабинеты неотложной помощи и прививочные кабинеты. Вызовы на дом будут приниматься и обслуживаться в обычном режиме.

Пункты вакцинации в поликлиниках работают по графику своих медучреждений. Записаться на прививку можно в регистратуре, а также на портале Госуслуги71 и сайте Доктор71

C 5 ноября поликлиники будут работать в обычном режиме. Горячая линия минздрава Тульской области работает ежедневно с 8.00 до 20.00. Звонки принимаются по телефонам: 8(800)4444-003 и +7(4872)79-01-03.

Центр записи на прием к врачу (8(800)450-33-03, +7(4872)33-83-77) и контактные центры поликлиник 3 и 4 ноября работают с 9.00 до 18.00. Робот принимает звонки и записывает на приём круглосуточно.