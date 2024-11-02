  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Жительница Узловой жестоко избила спящего сожителя - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Жительница Узловой жестоко избила спящего сожителя
Фото Артёма Жильцова

Жительница Узловой жестоко избила спящего сожителя

Злоумышленница заключена под стражу, ведётся следствие.

Следователем узловского СО СУ СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, обвиняемой в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть.

По данным пресс-службы ведомства, 27 октября в квартире одного из домов на ул. Циолковского женщина столкнула с кровати спящего сожителя, а затем жестоко избила его ремнем и другими предметами. От полученных травм мужчина скончался на следующий день.

На допросе обвиняемая признала вину. По ходатайству следователя женщину заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 19:17 0
Другие статьи по темам
Событие
уголовное делопреступлениеСУ СК России по Тульской области
Место
Тульская областьУзловая

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Туле женщина столкнулась с трамваем и продолжила гулять по дороге
В Туле женщина столкнулась с трамваем и продолжила гулять по дороге
Начальник УМВД Андрей Даценко проверил работу тульской полиции на Северном Кавказе
Начальник УМВД Андрей Даценко проверил работу тульской полиции на Северном Кавказе
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.