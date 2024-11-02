Жительница Узловой жестоко избила спящего сожителя

Фото Артёма Жильцова

Следователем узловского СО СУ СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, обвиняемой в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть.

По данным пресс-службы ведомства, 27 октября в квартире одного из домов на ул. Циолковского женщина столкнула с кровати спящего сожителя, а затем жестоко избила его ремнем и другими предметами. От полученных травм мужчина скончался на следующий день.

На допросе обвиняемая признала вину. По ходатайству следователя женщину заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.