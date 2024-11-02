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В Ефремове упавшее из-за сильного ветра дерево покалечило мужчину
Фото: прокуратура Тульской области

В Ефремове упавшее из-за сильного ветра дерево покалечило мужчину

Пострадавший госпитализирован в тяжёлом состоянии. Правоохранители проводят проверку.

В Ефремове следователем организована процессуальная проверка по сообщению о травмировании местного жителя из-за падения дерева.

По предварительным данным, из-за сильного порыва ветра на ул. Газовой на 42-летнего мужчину упало дерево. Пострадавший госпитализирован в больницу, его состояние оценивается как тяжелое. 

На месте происшествия работают следователи. Они дадут оценкц бездействию должностных лиц, ответственных за своевременную вырубку и опил сухих деревьев. Кроме того, соблюдение правил благоустройства проверяет местная прокуратура.

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Место
Тульская областьЕфремов
 

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