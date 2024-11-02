В рамках фестиваля «Кино и Музыка» тулякам бесплатно покажут 15 фильмов

Фото пресс-службы правительства Тульской области и Александра Овсенёва

Помимо этого, запланированы мастер-классы и творческие встречи с деятелями культуры и искусства.

Фестиваль проходит в рамках нацпроекта «Культура» и объединяет отечественные кинокартины и фильмы, где музыка играет ключевую роль. Глава региона Дмитрий Миляев принял участие в торжественной церемонии открытия.

— Кино — это сравнительно молодое искусство, но оно не может существовать без музыки, которая придаёт глубину и эмоции каждому фильму. Кино заставляет нас думать и переживать, и именно это делает его уникальным. Я надеюсь, что вы получите удовольствие от просмотра представленных фильмов, — сказал губернатор.

Дмитрий Вячеславович поблагодарил президента фестиваля, народную артистку России Аллу Сурикову за её неоценимый вклад в развитие культуры Тульской области.

В основной программе фестиваля представлены 15 отечественных полнометражных картин. Также состоятся мастер-классы и творческие встречи с известными актерами, режиссерами и композиторами. В рамках фестиваля также учреждена премия «За выдающийся вклад в Киномузыку».