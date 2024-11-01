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Житель Новомосковска обокрал мать

Житель Новомосковска обокрал мать

Мужчина задержан, возбуждено дело.

В Новомосковске сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В дежурную часть обратилась 62-летняя местная жительница. Пенсионерка заявила, что из её квартиры украли 10 000 рублей. Стражи порядка резонно предположили, что к преступлению может быть причастен кто-то из близкого окружения женщины.

Эта догадка подтвердилась: 43-летний безработный сын потерпевшей признался в содеянном. Мужчина задержан, в полиции возбуждено уголовное дело по статье «Кража». 

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