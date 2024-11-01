Депутаты регионального парламента написали большой этнографический диктант

Она проходит уже в девятый раз в преддверии Дня народного единства. Все желающие могли проверить насколько хорошо они знают культуру, историю и традиции народов, проживающих в России. За 45 минут участникам нужно было ответить на 30 тестовых заданий. 20 из них — на федеральную тематику, а 10 — региональную.

На площадке в музее оружия собрались более 170 человек. Это представители Правительства Тульской области, юнармейцы, кадеты, школьники, студенты.

От имени председателя Тульской областной Думы Андрея Дубровского и депутатов участников просветительской акции приветствовала председатель комитета облдумы Галина Алешина.

— Наша страна — великая. Мы все должны гордиться, что живем в ней. Она самая по большая в мире по территории. В России проживает более 190 национальностей, которые говорят более чем на 270 языках. Каждый народ имеет свою историю, традиции. И это необходимо знать. Сегодня у всех нас есть замечательная возможность проверить свои знания, узнать что-то новое, — сказала Галина Ивановна.

Депутат также отметила, что с каждым годом данная просветительская акция собирает все больше участников, активно к ней подключается молодежь, что особенно важно для патриотического воспитания. Она поздравила собравшихся с наступающим государственным праздником и пожелала всем новых знаний и открытий.

После ответа на все вопросы председатель комитета облдумы Сергей Галкин подчеркнул, что задания были непростые.

— Интересный и познавательный в этом году диктант, думаю я справился, — рассказывает Сергей Александрович. — Для меня были интереснее вопросы про Тульский край. Я много читаю, но все равно над некоторыми пришлось поразмышлять и подумать. Данная акция необходима, особенно в сегодняшнее время. Ведь как говорят, народ не знающий прошлого, не имеет будущего.

Председатель комитета регионального парламента Елена Гребнева диктант пишет уже не в первый раз. Она отметила, что задания этого года были сложнее предыдущих лет.

— Ответить на некоторые вопросы мне помогал личный опыт. Я вместе со своей семьей очень много путешествую по нашей огромной стране. Спасибо всем организаторам за такое замечательное мероприятие, с большим удовольствием его посещаю. Я считаю, что акцию нужно проводить не один раз в год, а как минимум — два, — поделилась своим мнением Елена Олеговна.