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В Киреевском районе подростки ради потехи разнесли лобовые стекла у пары машин

В Киреевском районе подростки ради потехи разнесли лобовые стекла у пары машин

Полиция установила личности юных вандалов.

В Киреевском районе сотрудники полиции установили личности подростков, устроивших переполох на трассе М-4 Дон, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

30 октября в 19.53 в дежурную часть поступило сообщение, что в районе деревни Черная грязь неизвестные швыряют щебенку в проезжающие мимо автомобили. В результате этих действий были повреждены лобовые стекла сразу у нескольких машин.

Стражи порядка в кратчайшие сроки установили личности подозреваемых. Ими оказались три 15-летних подростка, которые приехали на каникулы к своим родственникам. Вечером 30 октября школьники приехали на технологический мост, расположенный над трассой М-4, и стали оттуда, забавы ради, швырять щебенку в машины.

— В настоящее время сотрудниками полиции с подростками и их законными представителями проводятся мероприятия по установлению обстоятельств произошедшего. В дальнейшем они будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством, — уточнили в пресс-службе регионального УМВД.

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