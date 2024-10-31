На осенних каникулах в Тульской области трудоустроили около 800 школьников

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В Тульской области 420 региональных работодателей, в том числе предприятия оборонно-промышленного комплекса, создали порядка 8 тысяч рабочих мест для подростков.



За весну и лето на разных позициях отработали 7,2 тысячи ребят, еще 800 школьников приступили к работе на осенних каникулах, сообщили в министерстве труда и соцзащиты региона.



Ребята пробовали себя в роли операторов связи, сборщиков ягод, помощников почтальона, инженера, лаборанта, бухгалтера, контролера газового хозяйства. Некоторые были специалистами по библиотечно-выставочной работе.