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На осенних каникулах в Тульской области трудоустроили около 800 школьников
Фото: ru.freepik.com.

На осенних каникулах в Тульской области трудоустроили около 800 школьников

За весну и лето на разных позициях отработали 7,2 тысячи ребят.

В Тульской области 420 региональных работодателей, в том числе предприятия оборонно-промышленного комплекса, создали порядка 8 тысяч рабочих мест для подростков.

За весну и лето на разных позициях отработали 7,2 тысячи ребят, еще 800 школьников приступили к работе на осенних каникулах, сообщили в министерстве труда и соцзащиты региона.

Ребята пробовали себя в роли операторов связи, сборщиков ягод, помощников почтальона, инженера, лаборанта, бухгалтера, контролера газового хозяйства. Некоторые были специалистами по библиотечно-выставочной работе. 

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Автор:
сегодня, в 11:40 +3
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