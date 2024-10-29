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Под Тулой «Берендей» незаконно складировал мусор и щебень на лесном участке
Фото пресс-службы прокуратуры Тульской области.

Под Тулой «Берендей» незаконно складировал мусор и щебень на лесном участке

Руководителю внесли представление.

Тульская прокуратура усмотрела нарушения требований закона на арендуемом ООО «Берендей» лесном участке. Сотрудники ведомства нашли там свалку отходов, шатры. Кроме того, на участке складировали щебень.

— При проверке пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря ООО «Берендей» и ООО «Кирпичный завод „БРАЕР“ выявлено отсутствие необходимого количества средств пожаротушения и предметов оказания первой медицинской помощи, — отметили в пресс-службе ведомства. 

На арендуемом ООО «Тулалес-Н» лесном участке, где осуществляется добровольно-выборочная рубка, место рубки не было очищено.

Руководители организаций получили представления. В отношении должностных лиц двух организаций прокуратура возбудила дела об административных правонарушениях за нарушение правил санитарной и пожарной безопасности в лесах. 

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Автор:
сегодня, в 14:37 0
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