Под Тулой «Берендей» незаконно складировал мусор и щебень на лесном участке

Фото пресс-службы прокуратуры Тульской области.

Тульская прокуратура усмотрела нарушения требований закона на арендуемом ООО «Берендей» лесном участке. Сотрудники ведомства нашли там свалку отходов, шатры. Кроме того, на участке складировали щебень.

— При проверке пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря ООО «Берендей» и ООО «Кирпичный завод „БРАЕР“ выявлено отсутствие необходимого количества средств пожаротушения и предметов оказания первой медицинской помощи, — отметили в пресс-службе ведомства.

На арендуемом ООО «Тулалес-Н» лесном участке, где осуществляется добровольно-выборочная рубка, место рубки не было очищено.

Руководители организаций получили представления. В отношении должностных лиц двух организаций прокуратура возбудила дела об административных правонарушениях за нарушение правил санитарной и пожарной безопасности в лесах.