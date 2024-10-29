Тульские гимнастки завоевали медали на соревнованиях в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге завершились Всероссийские соревнования по эстетической гимнастике «Невские звезды». В турнире приняли участие более тысячи спортсменов из 25 регионов страны.
Воспитанницы тульской спортивной школы «Триумф» показали следующие результаты:
- 1 место - команда «Роксэт» (возрастная категория «Девочки 10-12 лет»)
- 2 место - команда «Роксэт-Алмаз» (возрастная категория «Девушки 12-14 лет»)
Тренируются гимнастки под руководством Анны Бакулиной, Анны Асмаловской, Ольги Поникаровой и Светланы Лужецкой.