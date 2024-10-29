В Туле с молотка продадут имущество должников на 27 млн рублей

Фото УФССП по Тульской области.

На торги в форме аукциона выставят арестованное имущество должников на сумму 27,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба УФССП по Тульской области.

В качестве лотов будут представлены квартиры в Туле, Белевском, Воловском, Новомосковском, Одоевском, Щекинском, Узловском и Богородицком районах, земельные участки сельскохозяйственного назначения в Куркинском и Богородцком районах, здание и земельный участок в Алексине, а также жилой дом и земельный участок в Одоевском районе.

Подать заявку на участие в торгах можно до 6 ноября. Торги состоятся 7 ноября в 11.00 на торговой онлайн-площадке ООО «ВЭТП».