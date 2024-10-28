В массовой драке на Молодежном бульваре в Туле жестоко избит полицейский

Мужчина сделал замечание пьяной компании — после этого его избили толпой.

Ранее мы писали, что 27 октября на Молодежном бульваре в Туле произошла массовая драка.

По информации Myslo, в драке пострадал 37-летний сотрудник полиции. Мужчина, который был не при исполнении, сделал замечание компании жителей табора, распивающих алкоголь. В ответ на это, они набросились на полицейского, и жестоко избили его. Мужчина получил серьезные травмы и находится под наблюдением врачей. У него диагностированы сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, гематомы, ушибы, переломы.

В настоящий момент сотрудники уголовного розыска проводят оперативные мероприятия по установлению лиц, причастных к происшествию.