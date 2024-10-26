В Новомосковске воришку сгубила тяга к сладкому

В дежурную часть ОМВД России по Новомосковску обратился сотрудник сетевого магазина. Мужчина сообщил, что из торгового зала на ул. Калинина были похищены кондитерские изделия на сумму 6620 рублей.

Выехавший на место участковый быстро установил личность злоумышленника. Им оказался 21-летний уроженец Иркутской области, у которого уже были проблемы с законом. Задержанный дал признательные показания, похищенные сладости вернули в магазин.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Незадачливый сладкоежка будет дождиться суда под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.