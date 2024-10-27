В Тульской области стартовала Лига производственных предприятий по хоккею 

Фото: минспорта Тульской области

Матчи пройдут с октября по апрель в Туле и Новомосковске.

В субботу, 26 октября в «Ледовом дворце» Тулы прошла церемония открытия Лиги производственных предприятий по хоккею. Эти соревнования уже не первый год объединяет сотрудников предприятий на ледовых аренах Тульской области.

В новом сезоне участниками Лиги производственных предприятий станут более 300 любителей хоккея от крупнейших предприятий и организаций региона. Игры пройдут с октября по апрель в Туле и Новомосковске. Команды сыграют в формате 4х4 с вратарем в четырёх дивизионах: «Новичок», «Любитель», «Ночник» и «Мастер».

В региональном министерстве спорта отметили, что таких мероприятия позволяет приобщить трудовые коллективы к систематическим занятиям спортом, а популяризация здорового образа жизни является одной из основных задач федерального проекта «Спорт-норма жизни» нацпроекта «Демография».