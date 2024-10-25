СК: женщину в Кимовске заживо загрызла свора собак

Тульский СК сообщил о выводах экспертов: смерть 59-летней женщины в Кимовске наступила в результате кровопотери от многочисленных укусов собак.

Сейчас следователи совместно со специализированной службой производят отлов животных. Отловлено как минимум 10 особей. По предварительным данным, стая собак, напавших на женщину, могла принадлежать местному жителю, проживающему рядом с местом происшествия.

СК России также даст оценку бездействию должностных лиц органов местного самоуправления в части предупреждения случаев нападения собак на людей.

Ранее Myslo со ссылкой на очевидцев сообщал, что накануне в Кимовске в районе улицы Драгушиной нашли обезображенное женское тело, объеденное животными. 59-летняя жительница пошла собирать шиповник и стала жертвой своры собак. В СК возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Очевидцы также прислали в редакцию Myslo видео, как собаку отгоняют от тела женщины сигналами автомобильного клаксона.