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Туляки могут посоревноваться в сборе макулатуры
Изображение от kstudio на Freepik.

Туляки могут посоревноваться в сборе макулатуры

Те, кто сдаст макулатуры больше всех, получат призы.

4 ноября в Центральном парке культуры и отдыха им. П. П. Белоусова состоится акция по массовому сбору макулатуры «Формируй осознанное потребление» в рамках экологического проекта «Бумажный Бум». Об этом сообщает минприроды Тульской области.

Открытие акции пройдет у дома детского творчества в 14.30. В программе — экологические мастер-классы, беспроигрышная лотерея и т. д.

Самые активные участники, сдавшие наибольшее количество макулатуры, получат призы.

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Организаторы мероприятия — министерство природных ресурсов и экологии Тульской области при поддержке министерства культуры и туризма, ГУ ТО «Тульские парки», ГУ ТО «Тульский экзотариум». 

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