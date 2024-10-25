Туляки могут посоревноваться в сборе макулатуры

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Те, кто сдаст макулатуры больше всех, получат призы.

4 ноября в Центральном парке культуры и отдыха им. П. П. Белоусова состоится акция по массовому сбору макулатуры «Формируй осознанное потребление» в рамках экологического проекта «Бумажный Бум». Об этом сообщает минприроды Тульской области.

Открытие акции пройдет у дома детского творчества в 14.30. В программе — экологические мастер-классы, беспроигрышная лотерея и т. д.

Самые активные участники, сдавшие наибольшее количество макулатуры, получат призы.

Организаторы мероприятия — министерство природных ресурсов и экологии Тульской области при поддержке министерства культуры и туризма, ГУ ТО «Тульские парки», ГУ ТО «Тульский экзотариум».