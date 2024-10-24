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  4. В Туле на остановке «Быткомбинат» сбили пешехода  - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
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В Туле на остановке «Быткомбинат» сбили пешехода 
Фото от подписчиков Myslo.

В Туле на остановке «Быткомбинат» сбили пешехода 

О состоянии пострадавшего не сообщается.

В Пролетарском районе сегодня, 24 октября, утром сбили пешехода на остановке «Быткомбинат». Фото с места происшествия прислали подписчики Myslo. 

Подробности аварии и состояние мужчины уточняются. 

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Автор:
сегодня, в 08:55 +2
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