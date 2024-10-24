В Туле на остановке «Быткомбинат» сбили пешехода 

В Пролетарском районе сегодня, 24 октября, утром сбили пешехода на остановке «Быткомбинат». Фото с места происшествия прислали подписчики Myslo.
Подробности аварии и состояние мужчины уточняются.
О состоянии пострадавшего не сообщается.
В Пролетарском районе сегодня, 24 октября, утром сбили пешехода на остановке «Быткомбинат». Фото с места происшествия прислали подписчики Myslo.
Подробности аварии и состояние мужчины уточняются.
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