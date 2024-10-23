«Социальный лифт» для казаков: археологи выясняют неизвестную ранее историю Епифани

Специалисты музея-заповедника «Куликово поле» подвели итоги полевого сезона 2024 года и рассказали о новых открытиях.

Кирилл Фомин, научный сотрудник музея-заповедника «Куликово поле», возглавляющий археологическую экспедицию по исследованию Епифани:

— Сегодня Епифань — парадные ворота Куликова поля, но в XVI веке это был самый крайний южный форпост государства Московского. Городище построено на пересечении нескольких дорог, чтобы проще было останавливать непрошеных гостей.

Епифань представляет для историков и археологов научный интерес. Она уникальна тем, что только там служилых казаков — людей без рода и племени — специальным указом царя переводили в дворянское сословие.

Это самый уникальный случай социального лифта — массового перехода в дворянство. Это показывает, какое значение придавалось этому городу.

Епифань — это определенный антипод Тулы. В Туле находились в основном казюки — люди, работающие на казну, а Епифань появилась как частновладельческий город. Его построил на свои средства Иван Мстиславский, двоюродный племянник Ивана Грозного, именно для защиты государства.

— Сейчас мы изучаем историческую топографию Епифани, — говорит Кирилл Фомин. — Проводим разведывательные исследования в самом поселке, в слободах вокруг нее, где несли службу казаки.

Эти слободы представляли из себя укрепленные крепостницы, входившие в единый защитный комплекс вместе с Епифанью. В этом году археологи работали рядом с Шеверёвой слободой. Были обнаружены бытовые и военные предметы XVI–XVII веков: печатные перстни, инструменты.