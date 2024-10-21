Пожилым тулякам за огромные деньги впаривали огнетушители: полиция задержала пятерых мошенников

На протяжении пяти лет злоумышленники действовали на территории города Москвы, Московской, Тульской, Ярославской, Калужской, Владимирской, Рязанской, Архангельской, Калининградской областей и Пермского края. Мужчины обходили многоквартирные дома и представлялись сотрудниками коммунальной службы. Жильцам заявляли о необходимости прочистки вентиляционных каналов и установки систем противопожарной безопасности.

Используя методы психологического давления, мошенники склоняли пенсионеров к покупке самосрабатывающих огнетушителей. Продавали их при этом по баснословным ценам. Например, в рознице самосрабатывающий огнетушитель Finfire ТАБ стоил чуть более 2000 рублей. Пенсионеры же платили за него порядка 10 000 рублей.

— Криминальный бизнес постоянно расширялся, охватывая все большее количество регионов нашей страны. Новые сотрудники проходили обучение, по специально разработанным методическим пособиям отрабатывая умение манипулировать сознанием пожилых людей. Навыки навязывания товаров и услуг участники схемы совершенствовали в ходе ролевых тренингов, в ходе которых один из них изображал клиента, а другой продавца, — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В настоящее время известно о нескольких десятках обманутых граждан. При этом далеко не все из них обратились в органы внутренних дел с заявлениями о совершенном в отношении них мошенничестве. Причиненный каждому потерпевшему ущерб составил от 5 до 40 тысяч рублей.

Пяти задержанным предъявлено обвинение по статье «Мошенничество», все они арестованы.