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Пожилым тулякам за огромные деньги впаривали огнетушители: полиция задержала пятерых мошенников

Пожилым тулякам за огромные деньги впаривали огнетушители: полиция задержала пятерых мошенников

Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На протяжении пяти лет злоумышленники действовали на территории города Москвы, Московской, Тульской, Ярославской, Калужской, Владимирской, Рязанской, Архангельской, Калининградской областей и Пермского края. Мужчины обходили многоквартирные дома и представлялись сотрудниками коммунальной службы. Жильцам заявляли о необходимости прочистки вентиляционных каналов и установки систем противопожарной безопасности.

Используя методы психологического давления, мошенники склоняли пенсионеров к покупке самосрабатывающих огнетушителей. Продавали их при этом по баснословным ценам. Например, в рознице самосрабатывающий огнетушитель Finfire ТАБ стоил чуть более 2000 рублей. Пенсионеры же платили за него порядка 10 000 рублей. 

— Криминальный бизнес постоянно расширялся, охватывая все большее количество регионов нашей страны. Новые сотрудники проходили обучение, по специально разработанным методическим пособиям отрабатывая умение манипулировать сознанием пожилых людей. Навыки навязывания товаров и услуг участники схемы совершенствовали в ходе ролевых тренингов, в ходе которых один из них изображал клиента, а другой продавца, — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В настоящее время известно о нескольких десятках обманутых граждан. При этом далеко не все из них обратились в органы внутренних дел с заявлениями о совершенном в отношении них мошенничестве. Причиненный каждому потерпевшему ущерб составил от 5 до 40 тысяч рублей.

Пяти задержанным предъявлено обвинение по статье «Мошенничество», все они арестованы. 

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