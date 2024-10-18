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В Новомосковске подростка поймали на сбыте крупной партии наркотиков
Фото: ru.freepik.com.

В Новомосковске подростка поймали на сбыте крупной партии наркотиков

Сейчас с несовершеннолетним работают следователи.

В Новомосковске следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 17-летнего подростка. Несовершеннолетнего подозревают в сбыте наркотиков.

В октябре несовершеннолетний получил от неизвестных три килограмма наркотиков для дальнейшего сбыта через тайники-закладки. Мальчика задержали полицейские. С подростком работают следователи территориального следственного отдела. 

— Проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств. В том числе принимаются меры к установлению лиц, продавших наркотики несовершеннолетнему, — сообщили в региональном ведомстве. 

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Автор:
сегодня, в 15:32 0
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