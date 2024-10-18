В Новомосковске подростка поймали на сбыте крупной партии наркотиков

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Сейчас с несовершеннолетним работают следователи.

В Новомосковске следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 17-летнего подростка. Несовершеннолетнего подозревают в сбыте наркотиков.

В октябре несовершеннолетний получил от неизвестных три килограмма наркотиков для дальнейшего сбыта через тайники-закладки. Мальчика задержали полицейские. С подростком работают следователи территориального следственного отдела.

— Проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств. В том числе принимаются меры к установлению лиц, продавших наркотики несовершеннолетнему, — сообщили в региональном ведомстве.