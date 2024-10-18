В Туле загорелся автобус на улице Щегловская Засека

Фото из телеграм-канала « ЧП Тула».

К счастью, пассажиров внутри не было.

В Туле сегодня, 18 октября, днем загорелся автобус на улице Щегловская Засека. К месту происшествия выезжали по одному пожарному расчету СПСЧ и ПСЧ-3.

Автобус стоял в гаражах, пустой. Выгорел моторный отсек, сообщили в пресс-службе регионального МЧС. Причину возгорания устанавливают специалисты.

Напомним, 17 октября из-за технической неисправности загорелся пассажирский автобус в Суворове. В момент возгорания в салоне находилось 7 пассажиров, которых водитель успел высадить. В прокуратуре Тульской области проводят проверку.