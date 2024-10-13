  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В Туле водитель Audi решил, что ему можно и через двойную сплошную - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Туле водитель Audi решил, что ему можно и через двойную сплошную

В Туле водитель Audi решил, что ему можно и через двойную сплошную

Продолжаем публиковать материалы читателей.

Сергей прислал в нашу традиционную рубрику кадры, которые видеорегистратор его авто запечатлел на Красноармейском проспекте в Туле. На записи видно, как водитель черного Audi нарушил ПДД, совершив разворот через двойную сплошную линию разметки.

«Красиво...», — иронично отметил автор видео.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: [email protected]. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
На ул. Ложевой торопыга едва не задавил пешеходов
Дежурная часть
На ул. Ложевой торопыга едва не задавил пешеходов
вчера, в 21:02, 18 1371 1
В Туле автомобилист организовал «третью полосу» на Восточном обводе
Дежурная часть
В Туле автомобилист организовал «третью полосу» на Восточном обводе
вчера, в 15:30, 9 1967 2
На ул. Кутузова некоторые водители «не замечают» разметку
Дежурная часть
На ул. Кутузова некоторые водители «не замечают» разметку
11 октября, в 20:10, 6 1507 3
В Туле на газоне рядом с домом припарковали КамАЗ
Дежурная часть
В Туле на газоне рядом с домом припарковали КамАЗ
11 октября, в 12:30, 18 1511 10

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 15:03 0
Другие статьи по темам
Событие
автохамнакажи автохама
Место
Тула

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
За 9 месяцев в Тульском перинатальном центре провели почти 400 тысяч исследований для беременных женщин
За 9 месяцев в Тульском перинатальном центре провели почти 400 тысяч исследований для беременных женщин
В Туле женщины в 2 раза чаще мужчин проверяют сроки годности лекарств и продуктов
В Туле женщины в 2 раза чаще мужчин проверяют сроки годности лекарств и продуктов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.