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В Туле женщины в 2 раза чаще мужчин проверяют сроки годности лекарств и продуктов
Фото: ru.freepik.com.

В Туле женщины в 2 раза чаще мужчин проверяют сроки годности лекарств и продуктов

Каждый третий проверяет дату изготовления у средств личной гигиены.

Большинство туляков проверяют срок годности различных товаров. 6 из 10 опрошенных всегда смотрят даты производства у продуктов питания, каждый второй — у лекарств, каждый третий — у средств личной гигиены, рассказали аналитики SuperJob. 

Приобретая парфюмерно-косметические средства, 49% женщин всегда обращают внимание на период хранения, и только 8% никогда этого не делают.

Женщины в целом более придирчивы к срокам годности товаров ограниченного периода хранения. К примеру, мужчины почти в два раза чаще женщин вовсе не смотрят на срок годности лекарств (13% против 7% соответственно) или средств личной гигиены (31% против 16%).

Россияне в возрасте от 35 до 44 лет наиболее внимательны: они чаще тех, кто моложе, и тех, кто старше, проверяют срок годности приобретаемых товаров.
 

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Автор:
сегодня, в 14:22 0
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