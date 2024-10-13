В Туле женщины в 2 раза чаще мужчин проверяют сроки годности лекарств и продуктов

Фото: ru.freepik.com.

Большинство туляков проверяют срок годности различных товаров. 6 из 10 опрошенных всегда смотрят даты производства у продуктов питания, каждый второй — у лекарств, каждый третий — у средств личной гигиены, рассказали аналитики SuperJob.

Приобретая парфюмерно-косметические средства, 49% женщин всегда обращают внимание на период хранения, и только 8% никогда этого не делают.



Женщины в целом более придирчивы к срокам годности товаров ограниченного периода хранения. К примеру, мужчины почти в два раза чаще женщин вовсе не смотрят на срок годности лекарств (13% против 7% соответственно) или средств личной гигиены (31% против 16%).



Россияне в возрасте от 35 до 44 лет наиболее внимательны: они чаще тех, кто моложе, и тех, кто старше, проверяют срок годности приобретаемых товаров.

