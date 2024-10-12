За 9 месяцев в Тульском перинатальном центре провели почти 400 тысяч исследований для беременных женщин

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За 9 месяцев этого года в лаборатории Тульского перинатального центра провели почти 400 000 различных исследований, в том числе более 50000 – для детей. Специалисты проводят все виды анализов, которые необходимы для обследования беременных, молодых мам и новорожденных.

Большинство тестов по клиническим показаниям выполняются в кратчайшие сроки. Например, 2 мл крови и 30 минут необходимо, чтобы были готовы результаты общего анализа крови, биохимических исследований и на свертываемость.

Пациенты центра – новорожденные, в том числе – маловесные. Для работы с ними лаборанты используют микрометоды. Это щадящий метод, при котором у ребенка берется минимум крови. Всего 2 мл крови достаточно для проведения анализа у малыша (в то время как у женщин берут до 15 мл крови). Специалисты лаборатории проходят обучение по забору крови у новорожденных. Анализаторы, установленные в лаборатории, позволяют исследовать и давать развернутый результат даже при малом количестве материала.