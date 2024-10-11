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На улице Тимирязева в Туле легковушка столкнулась с трамваем

На улице Тимирязева в Туле легковушка столкнулась с трамваем

Пострадавших нет.

Сегодня, 11 октября, на улице Тимирязева в Туле произошло ДТП. По предварительным данным, автомобиль Toyota столкнулся с трамваем.

В результате аварии никто не пострадал. Подробности и обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам ГАИ.

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