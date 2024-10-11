На улице Тимирязева в Туле легковушка столкнулась с трамваем

Сегодня, 11 октября, на улице Тимирязева в Туле произошло ДТП. По предварительным данным, автомобиль Toyota столкнулся с трамваем.

В результате аварии никто не пострадал. Подробности и обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам ГАИ.