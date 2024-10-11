Рецидивист из Подольска обокрал храм в Белеве

В Белёве сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В дежурную часть обратился настоятель храма, расположенного на улице Рабочей. Мужчина заявил, что из помещения храма украли ювелирные изделия. Ущерб от кражи составил 20 000 рублей.

Изучив записи камер видеонаблюдения, стражи порядка в кратчайшие сроки установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 50-летний житель Подольска. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».