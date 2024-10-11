  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Узловская администрация незаконно передала объекты теплоснабжения и горячего водоснабжения частнику - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Узловская администрация незаконно передала объекты теплоснабжения и горячего водоснабжения частнику

Узловская администрация незаконно передала объекты теплоснабжения и горячего водоснабжения частнику

Всего объектов было 225. Тульское УФАС выдало чиновникам предупреждение.

В Тульское УФАС России поступили два заявления о нарушении антимонопольного законодательства администрацией МО Узловский район и комитетом по земельным и имущественным отношениям администрации МО Узловский район.

Ведомство установило, что орган местного самоуправления незаконно распорядился централизованными системами теплоснабжения и горячего водоснабжения (225 объектами), находящимися в муниципальной собственности, передав их во временное владение и пользование ООО «РГК» без конкурентных процедур.

Ранее Тульское УФАС России уже предупреждало администрацию и комитет о прекращении аналогичных нарушений в отношении тех же самых объектов. Но должностные лица, формально отчитавшись, не устранили нарушения.

Если администрация не расторгнет договор с ООО «РГК», антимонопольщики возбудят дело о нарушении Закона «О защите конкуренции».

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Автор:
сегодня, в 10:18 +2
Другие статьи по темам
Событие
администрацияУзловаяУФАС

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
На улице Тимирязева в Туле легковушка столкнулась с трамваем
На улице Тимирязева в Туле легковушка столкнулась с трамваем
Туляки рассказали, на что потратили бы выигрыш в 100 млн рублей
Туляки рассказали, на что потратили бы выигрыш в 100 млн рублей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.