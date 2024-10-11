Узловская администрация незаконно передала объекты теплоснабжения и горячего водоснабжения частнику

В Тульское УФАС России поступили два заявления о нарушении антимонопольного законодательства администрацией МО Узловский район и комитетом по земельным и имущественным отношениям администрации МО Узловский район.
Ведомство установило, что орган местного самоуправления незаконно распорядился централизованными системами теплоснабжения и горячего водоснабжения (225 объектами), находящимися в муниципальной собственности, передав их во временное владение и пользование ООО «РГК» без конкурентных процедур.
Ранее Тульское УФАС России уже предупреждало администрацию и комитет о прекращении аналогичных нарушений в отношении тех же самых объектов. Но должностные лица, формально отчитавшись, не устранили нарушения.
Если администрация не расторгнет договор с ООО «РГК», антимонопольщики возбудят дело о нарушении Закона «О защите конкуренции».