Узловская администрация незаконно передала объекты теплоснабжения и горячего водоснабжения частнику

Всего объектов было 225. Тульское УФАС выдало чиновникам предупреждение.

В Тульское УФАС России поступили два заявления о нарушении антимонопольного законодательства администрацией МО Узловский район и комитетом по земельным и имущественным отношениям администрации МО Узловский район.

Ведомство установило, что орган местного самоуправления незаконно распорядился централизованными системами теплоснабжения и горячего водоснабжения (225 объектами), находящимися в муниципальной собственности, передав их во временное владение и пользование ООО «РГК» без конкурентных процедур.