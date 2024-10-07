В Тульской области суд вынес приговор наркоторговцам из Узбекистана

В городе Щекино двое граждан Узбекистана признаны виновными в покушении на сбыт наркотиков, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Судому установлено, что в январе обвиняемые получили от сообщника координаты размещения оптовой партии наркотика. Мужчины забрали «товар» и планировали в дальнейшем продать его. Однако из деятельность пресекли правоохранители. Из незаконного оборота изъято чуть больше трех граммов наркотика.

Приговором суда одному из обвиняемых назначено наказание в виде 9 лет 9 месяцев лишения свободы, а второму — в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы.