Пенсионер, пострадавший в тульском пансионате, скончался

Ранее мы писали, что в редакцию Myslo обратился туляк Роман Захаров. Мужчина оставил дедушку в пансионате «Уют», полагая, что там ему обеспечат должный уход.

Но через 10 дней он был вынужден забрать родственника домой, так как пенсионер находился в ужасном состоянии — без постельного белья, с многочисленными ссадинами, гематомами и царапинами.

На нашу публикацию отреагировала прокуратура: в ходе проверки в пансионате нашли многочисленные нарушения. Людей принимали без нужных справок и результатов анализов. На окнах не было москитных сеток, а в спальных комнатах проживало больше трех человек. Туалеты оказались не оборудованы кабинами с дверями и держателями для туалетной бумаги, а возле умывальных раковин не было полотенец. Не было бактерицидного оборудования.

Полиция, в свою очередь, проверяет, был ли криминал в этой истории. Ход проверки держит на контроле региональной прокуратуры.

Сегодня, 4 октября, Роман Захаров сообщил, что его дедушка умер. У мужчины остановилось сердце. По мнению Романа, здоровье его родственника весьма ухудшилось после посещения пансионата: