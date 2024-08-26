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Гематомы и ссадины: туляк обвиняет сотрудников пансионата в ужасном обращении с родственником 

Гематомы и ссадины: туляк обвиняет сотрудников пансионата в ужасном обращении с родственником 

Мужчина написал заявления в полицию и прокуратуру.

В редакцию Myslo обратился туляк Роман, который на 10 дней оставил своего родственника в пансионате «Уют»:

— С 13 по 23 августа 2024 года в пансионате «Уют», расположенном на улице Дзержинского, 6/4, находился мой дедушка. При заселении ему были обещаны круглосуточный уход, соблюдение санитарных норм и комфортное проживание. За услуги был заключен договор и оплачена сумма 28 800 рублей.

А 23 августа, вернувшись за родственником, семья была шокирована: дедушка находился в ужасном состоянии — без постельного белья, с многочисленными ссадинами, гематомами и царапинами, сидел в луже мочи и находился в невменяемом состоянии.

— На вопросы о произошедшем сотрудники пансионата не предоставили никакой информации, заявив, что дедушку уже доставили в таком состоянии, — рассказал нам Роман. 

Не добившись от администрации пансионата каких-либо объяснений, мужчина написал заявления в полицию и прокуратуру — с просьбой проверить действия сотрудников пансионата. 

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