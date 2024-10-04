Кинорежиссер Алла Сурикова представит в Туле новый фестиваль «Кино и Музыка»

Открытый российский фестиваль «Кино и Музыка» — ежегодный смотр отечественных музыкальных кинокартин и фильмов других жанров, где музыка играет важнейшую роль.
Открытый российский фестиваль «Кино и Музыка» проводится ООО
«ДжемСтудия». Президент фестиваля — народная артистка РФ, кинорежиссер Алла Сурикова. Много лет Сурикова радовала туляков фестивалем «Улыбнись, Россия». Сейчас новое время — и новый фестиваль.
Торжественные церемонии Открытия и Закрытия фестиваля состоятся 1
и 5 ноября в Городском концертном зале Тулы. Однако уже с 31 октября зрители начнут смотреть фильмы программы.
В рамках фестиваля пройдут: конкурсная программа «Музыкальные
фильмы и музыка в игровом кино»; программа «Музыкальные фильмы и
музыка в анимационном кино»; программа документальных фильмов «О
музыке и музыкантах»; программа игровых короткометражных фильмов
«Музыка в коротком метре»; пресс-конференции с организаторами,
участниками, гостями и членами жюри фестиваля; творческие
вечера.
Фильмы фестиваля перед показами представят члены съемочных групп –
режиссеры, композиторы, продюсеры, исполнители главных ролей.
Лучшим кинокартинам и их авторам будут вручены призы. Выберут
лучший фильм и зрители.
Фестиваль учредил премию «За вклад в искусство музыки и кино», которой будут удостоены выдающиеся мастера российской культуры.
Фестиваль пройдет при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, правительства Тульской области и администрации города Тулы.