Кинорежиссер Алла Сурикова представит в Туле новый фестиваль «Кино и Музыка»

Фото из архива Myslo.

Фестиваль пройдет с 1 по 5 ноября в Туле и Тульской области.

Открытый российский фестиваль «Кино и Музыка» — ежегодный смотр отечественных музыкальных кинокартин и фильмов других жанров, где музыка играет важнейшую роль.

Открытый российский фестиваль «Кино и Музыка» проводится ООО

«ДжемСтудия». Президент фестиваля — народная артистка РФ, кинорежиссер Алла Сурикова. Много лет Сурикова радовала туляков фестивалем «Улыбнись, Россия». Сейчас новое время — и новый фестиваль.

Торжественные церемонии Открытия и Закрытия фестиваля состоятся 1

и 5 ноября в Городском концертном зале Тулы. Однако уже с 31 октября зрители начнут смотреть фильмы программы.

В рамках фестиваля пройдут: конкурсная программа «Музыкальные

фильмы и музыка в игровом кино»; программа «Музыкальные фильмы и

музыка в анимационном кино»; программа документальных фильмов «О

музыке и музыкантах»; программа игровых короткометражных фильмов

«Музыка в коротком метре»; пресс-конференции с организаторами,

участниками, гостями и членами жюри фестиваля; творческие

вечера.

Фильмы фестиваля перед показами представят члены съемочных групп –

режиссеры, композиторы, продюсеры, исполнители главных ролей.

Лучшим кинокартинам и их авторам будут вручены призы. Выберут

лучший фильм и зрители.

Фестиваль учредил премию «За вклад в искусство музыки и кино», которой будут удостоены выдающиеся мастера российской культуры.

Фестиваль пройдет при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, правительства Тульской области и администрации города Тулы.