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Новые лица в правительстве Тульской области: что известно о назначенных министрах
Фото Алексея Пирязева.

Новые лица в правительстве Тульской области: что известно о назначенных министрах

Публикуем краткие биографии чиновников.

Сегодня, 4 октября, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев назначил членов регионального правительства. Рассказываем о вновь назначенных министрах.

Татаренко Павел Владимирович назначен на должность заместителя председателя Правительства Тульской области.

Павел Владимирович родился 26 мая 1987 года в Москве. В 2009 году окончил Академию народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации, получил квалификацию менеджера по специальности «Менеджмент организации». Павел Владимирович имеет 12 лет стажа на
руководящих должностях.

Будет курировать блок экономического развития, промышленности и науки. До назначения замещал должность генерального
директора Региональной корпорации развития и
поддержки Тульской области.

Прокудин Виталий Юрьевич назначен на должность министра цифрового развития и связи Тульской области.

Виталий Юрьевич родился 27 декабря 1988 года в поселке Косая Гора.
Виталий Юрьевич имеет высшее образование. С 2012 года Виталий Юрьевич замещал различные должности в государственном автономном учреждении Тульской области «Центр информационных технологий». 
До назначения замещал должность заместителя директора — начальника управления информационных систем ГАУ ТО «ЦИТ».

Терехин Вячеслав Сергеевич назначен на должность министра массовых коммуникаций Тульской области.

Вячеслав Сергеевич родился 7 мая 1980 года в Туле. В 2004 году окончил Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого, получил квалификацию учитель русского языка и литературы по специальности «Филология», преподаватель культурологии по специальности «Культурология».

Вячеслав Сергеевич имеет 17 лет стажа на руководящих должностях.
До назначения замещал должность директора государственного учреждения Тульской области «Телеканал «Тула».

Шишкин Максим Александрович назначен на должность министра по правовому обеспечению Тульской области.

Максим Александрович родился 25 сентября 1979 года в Туле.
В 2000 году окончил Юридический институт МВД России, получил квалификацию юриста по специальности «Юриспруденция».

Максим Александрович имеет более 20 лет стажа в сфере правового обеспечения. До назначения замещал должность начальника правового управления Администрации города Тулы.

Трунов Михаил Вячеславович назначен на должность министра спорта Тульской области.

Михаил Вячеславович родился 5 июля 1985 года в Туле. 
В 2007 году окончил Тульский государственный университет по специальности «Физическая культура и спорт» с присвоением квалификации специалист по физической культуре и спорту.

Михаил Вячеславович имеет опыт работы в сфере физической культуры и спорта более 18 лет. До назначения замещал должность начальника управления физической культуры и спорта Администрации города Тулы. 
 

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