В Туле женщины готовы отдавать мужчинам инициативу в любви

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Инициативу в вопросах любви и брака чаще проявляют мужчины: по 68% рассказали, что первыми пригласили девушку на свидание, предложили встречаться, а затем и вступить в брак. О том, что женщина сама пригласила их на первое свидание, рассказали 9% мужчин, что предложила встречаться — 8%, что форсировала свадьбу — 17%, рассказали аналитики SuperJob.

Женский взгляд на отношения: о том, что мужчина был инициатором первого свидания, рассказали 54% тулячек, романтических отношений — 58%, свадьбы — 61%. Сами пригласили на свидание своего парня 16%, предложили встречаться — 11%, настояли на свадьбе — 23%.

Среди состоящих в браке больше тех, кто однажды предложил своему мужчине встречаться, а потом поставил вопрос ребром: свадьба или разрыв отношений.