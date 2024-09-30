  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Туле женщины готовы отдавать мужчинам инициативу в любви - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Туле женщины готовы отдавать мужчинам инициативу в любви
Фото: ru.freepik.com.

В Туле женщины готовы отдавать мужчинам инициативу в любви

Сами приглашали на свидание парней лишь 16% женщин.

Инициативу в вопросах любви и брака чаще проявляют мужчины: по 68% рассказали, что первыми пригласили девушку на свидание, предложили встречаться, а затем и вступить в брак. О том, что женщина сама пригласила их на первое свидание, рассказали 9% мужчин, что предложила встречаться — 8%, что форсировала свадьбу — 17%, рассказали аналитики SuperJob. 

Женский взгляд на отношения: о том, что мужчина был инициатором первого свидания, рассказали 54% тулячек, романтических отношений — 58%, свадьбы — 61%. Сами пригласили на свидание своего парня 16%, предложили встречаться — 11%, настояли на свадьбе — 23%.

Среди состоящих в браке больше тех, кто однажды предложил своему мужчине встречаться, а потом поставил вопрос ребром: свадьба или разрыв отношений.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Автор:
сегодня, в 12:31 −2
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
свиданияSuperJob

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
OMODA C5: стиль и комфорт для городских улиц
OMODA C5: стиль и комфорт для городских улиц
Задержаны лже-чиновники тульского минздрава, выманившие у пенсионерки более 15 млн рублей
Задержаны лже-чиновники тульского минздрава, выманившие у пенсионерки более 15 млн рублей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.