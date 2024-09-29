На ВДНХ презентовали пастильно-пряничный торт «Тула»

Фото пресс-службы правительства Тульской области

28 сентября в Доме Российской Кухни на ВДНХ отметили День тульского пряника.

На Дне тульского пряника участник программы «Сделано в Тульской области» – торговый дом «Медовые традиции» – поделился историей создания и провел дегустацию изделий с различными вкусами.

Для всех желающих в Доме Российской Кухни был организован мастер-класс по выбиванию и лепке лакомства.

Также в рамках мероприятия бренд-шеф загородного отеля JustWOOD и ресторана SheLESt Антон Крупенин провел презентацию пастильно-пряничного торта «Тула».

Дом Российской Кухни — это уникальное пространство, посвященное российскому гастрономическому наследию, где проводятся различные мероприятия и мастер-классы, направленные на популяризацию национальной кухни и культурных традиций страны.