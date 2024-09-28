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Пенсионерка из Тулы поверила, что перевела 16 млн рублей украинским террористам
Фото пресс-службы прокуратуры Тульской области.

Пенсионерка из Тулы поверила, что перевела 16 млн рублей украинским террористам

Мошенники угрожали женщине уголовным делом.

В Туле прокуратура Привокзального района поддержала в суде ходатайства следователя о заключении под стражу 35-летнего и 20-летнего жителей Новосибирской области.

Им предъявили обвинение в совершении преступления по статье «Мошенничество, совершенное путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере».

Мужчины вступили в сговор с неустановленным лицом, который позвонил 72-летний пенсионерке из Тулы. Женщине сказали, что с ее банковского счета кто-то перевел средства в поддержку террористов на Украине. 

— В связи с чем ей необходимо снять денежные средства с банковского счета и передать их курьеру, который положит их на безопасный счет. После этого соучастники, выполняя роль этих курьеров, дважды приезжали по месту жительства потерпевшей, забирали денежные средства, которые передавали неустановленному лицу в Москве, оставляя себе часть из них в качестве вознаграждения, — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. 

Фигуранты уголовного дела частично признали себя виновными в хищении денег. Размер ущерба превысил 16 миллионов рублей.
 

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Автор:
сегодня, в 19:18 +2
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