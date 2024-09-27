Туляк выплатил долг по алиментам только после возбуждения уголовного дела

В Туле 47-летний мужчина не выплачивал алименты на содержание 12-летнего сына. В связи с этим его привлекли к административной ответственности — назначили наказание в виде 60 часов обязательных работ.
Мужчина наказание отбыл, но продолжил уклоняться от выплат. В результате этого в отношении него возбудили уголовное дело по статье «Неуплата средств на содержание детей».
Узнав, что ему грозит год лишения свободы, мужчина тут же выплатил задолженность — 305 000 рублей. Уголовное преследование после этого было прекращено.