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Туляк выплатил долг по алиментам только после возбуждения уголовного дела

Туляк выплатил долг по алиментам только после возбуждения уголовного дела

Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Тульской области.

В Туле 47-летний мужчина не выплачивал алименты на содержание 12-летнего сына. В связи с этим его привлекли к административной ответственности — назначили наказание в виде 60 часов обязательных работ.

Мужчина наказание отбыл, но продолжил уклоняться от выплат. В результате этого в отношении него возбудили уголовное дело по статье «Неуплата средств на содержание детей».

Узнав, что ему грозит год лишения свободы, мужчина тут же выплатил задолженность — 305 000 рублей. Уголовное преследование после этого было прекращено. 

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