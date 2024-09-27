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В Ясногорском районе в больнице не хватает врачей и медсестер
Фото: ru.freepik.com.

В Ясногорском районе в больнице не хватает врачей и медсестер

А те, кто есть, не могут в полном объеме оказывать медпомощь.

Прокуратура Ясногорского района провела проверку соблюдения ГУЗ «Ясногорская районная больница» законодательства об основах охраны здоровья граждан.

Выяснилось, что медицинское учреждение не проводило кадровую работу по подбору персонала. Штат больницы не укомплектован врачами на 19%, средним медицинским персоналом — на 10%. Среди врачей есть вакансии узких специальностей, что не позволяет в полном объеме оказывать необходимую медицинскую помощь гражданам. 

— С целью устранения нарушений прокуратура района внесла главному врачу больницы представление, во исполнение требований которого разработан план проведения мероприятий по привлечению кадров, — сообщает пресс-службе региональной прокуратуры. 

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Автор:
сегодня, в 13:28 0
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