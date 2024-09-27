  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В Туле врач захотела купить криптовалюту и потеряла 6,3 млн рублей - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Туле врач захотела купить криптовалюту и потеряла 6,3 млн рублей
Фото: ru.freepik.com.

В Туле врач захотела купить криптовалюту и потеряла 6,3 млн рублей

Мошенники звонили по «Скайпу».

В Туле 43-летняя врач из Советского округа поверила неизвестному, который связался с ней через «Скайп» и предложил дополнительный доход от покупки криптовалюты. Женщина попалась на уловку мошенника и перевела злоумышленникам 6,3 миллиона рублей. 

Подавляющее большинство потерпевших, девять человек, потеряли свои сбережения, поддавшись на самую распространенную схему обмана, когда аферисты звонят и представляются сотрудниками правоохранительных органов, службы безопасности различных банков, страховых компаний.

На «безопасные» счета туляки перевели за сутки 4,7 миллиона рублей. Самую крупную сумму отдала 60-летняя жительница Новомосковска — 1,9 миллиона рублей. 

По всем фактам возбуждены и расследуются уголовные дела. 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Автор:
сегодня, в 12:38 +2
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
телефонные мошенникиУМВД по Тульской области
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Туляк выплатил долг по алиментам только после возбуждения уголовного дела
Туляк выплатил долг по алиментам только после возбуждения уголовного дела
Крупные промышленные объекты строятся с применением систем ТЕХНОНИКОЛЬ
Крупные промышленные объекты строятся с применением систем ТЕХНОНИКОЛЬ
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.