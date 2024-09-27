В Туле врач захотела купить криптовалюту и потеряла 6,3 млн рублей

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В Туле 43-летняя врач из Советского округа поверила неизвестному, который связался с ней через «Скайп» и предложил дополнительный доход от покупки криптовалюты. Женщина попалась на уловку мошенника и перевела злоумышленникам 6,3 миллиона рублей.

Подавляющее большинство потерпевших, девять человек, потеряли свои сбережения, поддавшись на самую распространенную схему обмана, когда аферисты звонят и представляются сотрудниками правоохранительных органов, службы безопасности различных банков, страховых компаний.

На «безопасные» счета туляки перевели за сутки 4,7 миллиона рублей. Самую крупную сумму отдала 60-летняя жительница Новомосковска — 1,9 миллиона рублей.

По всем фактам возбуждены и расследуются уголовные дела.