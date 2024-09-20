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В Алексине пожарные спасли из горящего дома 5 человек
Фото ГУ МЧС по Тульской области.

В Алексине пожарные спасли из горящего дома 5 человек

К счастью, никто не пострадал.

Сообщение о возгорании квартиры в доме на улице 238-й Дивизии в Алексине поступило в пожарную охрану накануне, 19 сентября, в 22.44. На место происшествия направили 4 пожарных расчета. В 23.06 пожар уже был потушен.

— Звеном газодымозащитной службы по лестничному маршу с использованием спасательных устройств спасено 3 человека и по трехколенной лестнице с помощью спасательных устройств спасено 2 человека. Благодаря слаженным и профессиональным действиям огнеборцев никто не пострадал, — рассказали в пресс-службе регионального МЧС. 

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 12 человек и 4 единицы техники.

Причину пожара предстоит установить дознавателю спасательного ведомства.

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Автор:
сегодня, в 09:14 +1
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