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ФСБ, полиция, беспилотники: что происходило в лесу под Дубной?
Фото из архива Myslo. По информации оперштаба.

ФСБ, полиция, беспилотники: что происходило в лесу под Дубной?

В населенном пункте Пригородном Дубенского района провели масштабные учения. По легенде, вражеская ДРГ проникла на территорию энергетического объекта.

Учения прошли 18 сентября на участке местности в районе Пригородного Тульской области под руководством регионального оперштаба. Учились УФСБ, УМВД, ГУ МЧС, УФСИН, Росгвардия и другие ведомства, а также органы исполнительной власти - по ситуационному реагированию на теракт. Была задействована автомобильная и спецтехника, беспилотные летательные аппараты. 

По легенде учения, условной диверсионно-террористической группе удалось проникнуть на территорию энергетического объекта и осуществить подрыв технологического оборудования. 

Первый этап включал в себя организацию действий при возникновении угрозы совершения террористического акта, усиление режима безопасности, эвакуацию сотрудников предприятия и розыску условных террористов.

Второй этап был направлен на отработку действий по блокированию условных террористов. А на завершающем этапе отработан алгоритм введения режима контртеррористической операции, в ходе которого спецподразделения провели силовые мероприятия по обезвреживанию взрывного устройства и нейтрализации членов условной ДРГ.

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