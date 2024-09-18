В Рогожинском парке Тулы отремонтировали плотину, чтобы пруд не мелел

Вместо крутого спуска в овраг на краю Рогожинского парка теперь мостики, а тропинки между деревьями вымощены плиткой, вдоль которой установлены фонари. Провода к ним проходят под землей — над ними чистое небо. Справа ЛЭП, конечно, но к этому объекту жители уже привыкли и не обращают на него внимания. Им важнее благоустройство парковой территории.

Работы на территории Рогожинского парка начались осенью 2023 года с прокладки сети дорожек. Привычные посетителям маршруты движения не стали менять: плитку укладывали поверх протоптанных тропинок. Теперь они соединяют две части парка. Также установлена смотровая площадка и два пешеходных моста. Организована система освещения.

В этом году благоустройство парка продолжилось. На это было выделено еще 100 млн рублей — на продолжение строительства сети дорожек, мостов через ручей Рогожня, а также на установку вместо устаревшей новой детской и подростковой площадки и обустройство зоны воркаута. Последние разместятся в нижней части парка — в районе мостов через ручей Рогожня.

Также приводится в порядок родник, расположенный в парке.

Кроме этого, в планах — установка декоративных элементов и создание зон отдыха у воды.

Часть дорожек на данный момент уже проложена, но на двух работы в самом разгаре. На установку площадок аукцион состоялся, подрядчики в ближайшее время приступят к монтажу.

Предполагаемый срок завершения работ — 1 ноября.

Отдельно стоит упомянуть состояние пруда в парке. В конце весны он резко обмелел. Сначала сообщалось, что «проведенные компанией „А-ЭКСПЕРТ“ исследования показали, что сооружение находится в работоспособном состоянии». Правда, через неделю «сотрудники министерства природных ресурсов и экологии Тульской области проверили состояние гидротехнического сооружения и пруда на реке Рогожне. Выяснилось, что некоторые элементы сооружения повреждены, и это может влиять на уровень воды в пруду».

Поломка была устранена, и теперь пруд выглядит намного лучше. Уровень воды поднялся. Не до прежнего уровня, конечно, но тем не менее.

Как продвигается благоустройство в Рогожинском парке, сегодня проверил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

— В последние годы мы уделяем большое внимание благоустройству наших парков, делаем все для того, чтобы отдыхать в них было удобно и комфортно людям всех возрастов. В этом году на благоустройство, на обновление инфраструктуры Центрального, Баташевского и Рогожинского парков мы направили более 300 млн рублей.