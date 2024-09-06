Стала известна причина пожара на заводе «Пластик» в Узловой

По состоянию на 8.00 6 сентября пожар полностью потушен.

АО «Пластик» г. Узловая Тульской области работает в штатном режиме, сообщила пресс-служба предприятия. Возгорание, произошедшее на территории промышленного технопарка «Пластик», не затронуло мощности химического завода.

Пожар возник в помещении одного из арендаторов технопарка – ООО «Научно-производственная компания «Полиэстер», загорелся теплоноситель.

Происшествие случилось после завершения рабочей смены, в цехах сотрудников не было.

Сразу же после того, как поступил сигнал в диспетчерскую, головное предприятие «Пластик» прекратило подачу энергоресуров на «Полиэстер». Пострадавших нет, на территории промышленного технопарка работают пожарные расчеты. Пожар локализован.