Пожар на узловском заводе локализован

Как сообщили в МЧС России, по состоянию на 22.58 в Тульской области огнеборцы локализовали пожар на 2 000 квадратных метрах.

Напомним, вечером 5 сентября в Узловой загорелись ёмкости с техническими маслами на заводе «Пластик».