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Пожар на узловском заводе локализован

Пожар на узловском заводе локализован

Сотрудники МЧС продолжают бороться с огнем.

Как сообщили в МЧС России, по состоянию на 22.58 в Тульской области огнеборцы локализовали пожар на 2 000 квадратных метрах. 

Напомним, вечером 5 сентября в Узловой загорелись ёмкости с техническими маслами на заводе «Пластик».

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вчера, в 23:13 +1
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пожар на заводе Пластик

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