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Крупный пожар на узловском «Пластике»: ночной фоторепортаж
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Крупный пожар на узловском «Пластике»: ночной фоторепортаж

Как тушили один из самых крупных пожаров в Тульской области за последние годы.

Вечером 5 сентября в Узловой на АО «Пластик» произошел пожар. Загорелся ангар со складированными там емкостями с моторным маслом. Дым было видно даже из Тулы, а химический запах распространился на многие километры вокруг.

Как выяснилось позднее, горел не сам завод, а предприятие-арендатор на территории промышленного технопарка «Пластик». Возгорание началось в помещении ООО «Научно-производственная компания „Полиэстер“, там загорелся теплоноситель. К счастью, сотрудников в цехах уже не было: ЧП случилось после завершения смены.

Как только сигнал о пожаре поступил диспетчеру, «Пластик» обесточил горящее предприятие «Полиэстер». 

Пожару присвоили повышенный номер сложности. К ночи площадь пожара увеличилась до 2 000 квадратных метров. Тушение осложняла высокая пожарная загрузка здания, а внутри находялись бочки с моторным маслом. 

В середине ночи на месте работали уже 50 специалистов МЧС и 18 единиц техники. Пожар спустя несколько часов был локализован, потушили его лишь к трем часам ночи 6 сентября.

Для взятия проб воздуха в Узловую выехали специалисты ГУ ТО «Природа» и Роспотребнадзора.

Как сообщила пресс-служба АО «Пластик», пожар не затронул мощности химического завода, предприятие работает в штатном режиме. 

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