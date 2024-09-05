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Кассирша тульского магазина обокрала своего работодателя

Кассирша тульского магазина обокрала своего работодателя

Добычей воровки стала дневная выручка торговой точки – 58,5 тысяч рублей.

В дежурную часть отдела полиции «Центральный» УМВД России по Туле обратилась директор магазина, расположенного на ул. Советской. Женщина рассказала, что из торгового зала пропали деньги – 58500 рублей. 

Сыщики провели оперативные мероприятия и выяснили, что кражу совершила 41-летняя сотрудница торговой точки. Кассирша созналась в содеянном, похищенные деньги были изъяты.

По факту случившегося возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ «Кража». Женщина отпущена под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

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кражапреступлениеполицияУМВД России по Туле
Место
Тулаулица Советская

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