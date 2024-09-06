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В Тульской области открылись 1057 избирательных участков

В Тульской области открылись 1057 избирательных участков

Голосование будет проходить в регионе 6, 7 и 8 сентября.

В пятницу, в 8.00, в Тульской области начались досрочные выборы губернатора, депутатов Тульской областной Думы 8-го созыва, а также выборы представительных органов в 10 муниципалитетах региона, в том числе выборы депутатов Тульской городской Думы 7-го созыва.

В Тульской области в работе избирательных комиссий всех уровней задействовано почти 11000 человек. На территории региона, по данным на 1 июля, насчитывается 1132492 избирателя.

Избирательные участки закроются в пятницу в 20.00, после чего бюллетени проголосовавших избирателей будут перемещены в сейф-пакеты, а затем в сейфы. Исключение составят участки, оборудованные комплексами обработки избирательных бюллетеней. Таких УИК в регионе 110, все они находятся в городе Туле и в Ленинском районе. Голосование продолжится в субботу и в воскресенье.

Выборы в Тульской области пройдут в течение трёх дней: 6, 7 и 8 сентября.

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