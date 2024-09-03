Избили мать битами, требовали миллионы: жертвой самбистов-близнецов стал мошенник

Сейчас потерпевший сам находится в СИЗО: там безопаснее.

В Туле двое 29-летних братьев-близнецов и двое их знакомых обвиняются в похищении людей и вымогательстве.

По информации Myslo, 28 октября 2023 года братья, занимавшие должность тренеров по самбо в одной из тульских спортшкол, решили «стрясти» денег c приятеля. Официально тот был предпринимателем: продавал оптом бытовую технику и мобильные телефоны. Принять участие в «операции» братья предложили двум безработным знакомым.

Выбор жертвы был не случайным: какое-то время назад приятель «кинул» братьев-самбистов на внушительную сумму. По нашей информации, потерпевший организовал финансовую пирамиду и «раскрутил» доверчивых спортсменов примерно на 130 миллионов рублей.

Братья приехали в гостиницу, где бизнесмен с матерью скрывался от их праведного гнева. Угрозами потерпевших вытащили из номера, посадили в машину и отвезли в лес. Там к самбистам и присоединились двое знакомых: вчетвером они жестоко избили своих жертв бейсбольными битами. После этого потребовали от потерпевших 35 миллионов рублей и право собственности на квартиру стоимостью чуть больше 2 млн.

Отметим, что в показаниях обвиняемые заявляют, что вовсе не хотели бить женщину: мол, просто та защищала сына, а они никак не могли оттащить её, вот и попали несколько раз ей по телу.

Запуганные жертвы на условия вымогателей согласились, но, вернувшись в город, сразу же отправились в полицию. Там бизнесмен оформил явку с повинной, добровольно заявив о своих мошеннических делах, после чего написал заявление на вымогателей и отправился в СИЗО. Четвёрку злоумышленников задержали и арестовали в кратчайшие сроки.

Следующее заседание по этому делу состоится 11 сентября.